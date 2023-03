Omicidio Rosa Alfieri | la pm chiede l’ergastolo

Leggi su anteprima24

(Di martedì 28 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Togliere la vita a una ragazza di venti anni per un motivo cosi spregevole desta le coscienze di tutti noi. Non è pensabile che una donna parcheggi l’auto nella sua abitazione e non esca più viva: chiedo il riconoscimento dell’aggravante dei motivi abietti e futili, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche eper l’imputato”. È la richiesta che il sostituto procuratorenna Esposito ha formulato alla Corte di Assise di Napoli al termine della requisitoria nell’ambito del processo sull’di, la ventenne di Grumo Nevano (Napoli), strangolata da Elpidio D’Ambra, nella sua abitazione il primo febbraio del 2022, a causa, secondo gli inquirenti, di un tentativo di approccio sessuale. Un tentativo al qualesi ...