Omicidio Rosa Alfieri | il pm | “L’assassino era lucido e consapevole”

(Di martedì 28 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Per il pubblico ministero Rossana Esposito la condotta assassina di Elpidio D’Ambra è stata “assolutamente, lucida e calcolatrice”. Lo ha sostenuto oggi, durante la requisitoria davanti alla Corte di Assise di Napoli (seconda sezione) dove è alle battute finali il processo sull’di, la ragazza uccisa il primo febbraio 2022 a Grumo Nevano (Napoli). Lui, reo confesso, ha sempre sostenuto la tesi dell’incapacità di intendere e volere determinata dalla contemporanea assunzione di cocaina e crack (“ho sentito delle voci che mi dicevano uccidila”). Per l’accusa invece ha tentato di approcciare la poveracon un pretesto (una verifica sul contratto d’affitto) per abusare di lei, e quando la giovane si è opposta l’ha uccisa, in maniera ...

Questa la richiesta che il sostituto procuratore Rosanna Esposito ha formulato alla Corte di Assise di Napoli al termine della requisitoria nell'ambito del processo sull'omicidio di Rosa Alfieri, la ...

"Togliere la vita a una ragazza di venti anni per un motivo cosi spregevole desta le coscienze di tutti noi. Non è pensabile che una donna parcheggi l'auto nella sua abitazione e non esca più viva: ch ...La Procura chiede l’ergastolo per Elpidio D’Ambra, a processo per la morte della 23enne Rosa Alfieri, strangolata. Tensione con il padre della giovane in aula. Ergastolo: questa la richiesta del ...