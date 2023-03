Omicidio e tentato omicidio a Sant’Antimo, fermate quattro persone (Di martedì 28 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSi è salvato solo grazie al borsello, che ha deviato alcuni colpi, Mario D’Isidoro, ritenuto legato al clan Ranucci, ferito in un agguato scattato lo scorso 8 marzo a Sant’Antimo, in provincia di Napoli, in cui invece è rimasto ucciso Antonio Bortone. Emerge dalle indagini dei carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Castello di Cisterna che hanno eseguito un decreto di fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura Distrettuale Antimafia di Napoli nei confronti di quattro persone. Si tratta di C. M., 34enne di Scampia, V. G., 31enne, L. M., 23enne, entrambi di Sant’Antimo, e C. F., 31enne di Grumo Nevano, ai quali gli inquirenti contestano i reati di omicidio e tentato omicidio, aggravati ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 28 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSi è salvato solo grazie al borsello, che ha deviato alcuni colpi, Mario D’Isidoro, ritenuto legato al clan Ranucci, ferito in un agguato scattato lo scorso 8 marzo a, in provincia di Napoli, in cui invece è rimasto ucciso Antonio Bortone. Emerge dalle indagini dei carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Castello di Cisterna che hanno eseguito un decreto di fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura Distrettuale Antimafia di Napoli nei confronti di. Si tratta di C. M., 34enne di Scampia, V. G., 31enne, L. M., 23enne, entrambi di, e C. F., 31enne di Grumo Nevano, ai quali gli inquirenti contestano i reati di, aggravati ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... puntomagazine : Omicidio Antonio Bortone e tentato omicidio Mario D’Isidoro: fermate 4 persone. Su di loro gravi indizi di colpevol… - infoitcultura : Fedez, cambio del pannolino a Vittoria con delitto: «Un bel tentato omicidio». Ma la bimba non si pente - lilacphantasia : @IlCavour @EItonMcCartney Il tentato omicidio l'hanno subito i tuoi neuroni con questo commento - EItonMcCartney : RT @IlCavour: @EItonMcCartney Un tentato omicidio passa in secondo piano rispetto a qualche insulto ricevuto???????? - IlCavour : @EItonMcCartney Un tentato omicidio passa in secondo piano rispetto a qualche insulto ricevuto???????? -