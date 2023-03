(Di martedì 28 marzo 2023) La Cassazione francese ha confermato il rifiuto dellaall'estradizione dei 10 ex Br degli anni di piombo in Italia. Il rifiuto di accogliere il ricorso alla Corte di Cassazione sull'estradizione di 10, in gran parte ex delle Brigateindopo gli anni di piombo, era atteso. Le domande di estradizione riguardano l'ex di Lotta Continua Giorgio Pietrostefani, tra i fondatori dell'organizzazione, ottantenne e da tempo malato, condannato a 22 anni come uno dei mandanti dell'omicidio del commissario Luigi Calabresi. Sei ex militanti delle Brigate: Giovanni Alimonti (classe '55) che deve ancora scontare 11 anni per banda armata e associazioneca; Roberta Cappelli (classe '55) che ha una condanna all'ergastolo per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... beppebottero : RT @Open_gol: Confermato il no all'estradizione della Francia - 24emilia : Dopo 40 anni c’è la parola fine: no all’estradizione di Pietrostefani e altri 9 ex terroristi | 24Emilia… - Open_gol : Confermato il no all'estradizione della Francia - marisavillani : RT @LaStampa: Ombre rosse, ecco chi sono gli ex terroristi italiani rifugiati in Francia - LaStampa : Ombre rosse, ecco chi sono gli ex terroristi italiani rifugiati in Francia -

...francese ha confermato il rifiuto dell'estradizione in Italia dei dieci ex brigatisti rossi rifugiati oltralpe dopo gli anni di piombo e arrestati ad aprile 2021 nell'operazione '' : si ...Il percorso processuale Arrestati il 28 aprile del 2021 nell'ambito dell'operazione "" , gli ex terroristi sono tornati tutti in libertà dopo tre giorni con qualche restrizione, a partire ...Restano in Francia i 10 terroristi italiani coinvolti nell'operazione di due anni fa denominata "". La Cassazione francese ha confermato il rifiuto della Francia all'estradizione l'ex militante di Lotta Continua Giorgio Pietrostefani , già condannato in Italia per essere stato tra i ...

Ombre rosse, ecco chi sono gli ex terroristi italiani rifugiati in Francia La Stampa

La Corte di Cassazione francese ha confermato il rifiuto all’estradizione in Italia dei dieci ex brigatisti rossi rifugiati oltralpe dopo gli anni di piombo e arrestati ad aprile 2021 nell’operazione ...Ci sono dei morti sulla coscienza di queste persone". Il percorso processuale Arrestati il 28 aprile del 2021 nell'ambito dell'operazione "Ombre Rosse", gli ex terroristi sono tornati tutti in libertà ...