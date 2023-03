Oltre 2 milioni di adolescenti in Italia a rischio dipendenze da cibo, videogiochi e social media (Di martedì 28 marzo 2023) Tempo di lettura: 6 minutiOltre un milione e 150mila adolescenti in Italia sono a rischio di dipendenza da cibo, quasi 500mila potrebbero avere una dipendenza da videogiochi mentre quasi 100mila presentano caratteristiche compatibili con la presenza di una dipendenza da social media, ed è diffuso anche il fenomeno dell’isolamento sociale (conosciuto come Hikikomori nella sua manifestazione clinica estrema), che riguarda l’1,8% degli studenti medi e l’1,6% di quelli delle superiori. Coloro che presentano rischio maggiore sono quelli che maggiormente dichiarano di avere difficoltà a parlare con i propri genitori di cose che li preoccupano. La fotografia emerge dallo studio dipendenze comportamentali ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 28 marzo 2023) Tempo di lettura: 6 minutiun milione e 150milainsono adi dipendenza da, quasi 500mila potrebbero avere una dipendenza damentre quasi 100mila presentano caratteristiche compatibili con la presenza di una dipendenza da, ed è diffuso anche il fenomeno dell’isolamentoe (conosciuto come Hikikomori nella sua manifestazione clinica estrema), che riguarda l’1,8% degli studenti medi e l’1,6% di quelli delle superiori. Coloro che presentanomaggiore sono quelli che maggiormente dichiarano di avere difficoltà a parlare con i propri genitori di cose che li preoccupano. La fotografia emerge dallo studiocomportamentali ...

