Olimpiadi Parigi 2024 | Stati Baltici al Cio | “No agli atleti russi e bielorussi ai Giochi”

(Di martedì 28 marzo 2023) I membri dell’Esecutivo del Comitato Olimpico Internazionale oggi hanno preso visione della lettera congiunta inviata dai ministri degli Esteri degli(Lituania, Lettonia ed Estonia) e Polonia nella quale chiedevano di bandiere glie bielodalle competizioni sportive internazionali e, quindi, dalledi. “Ci teniamo a sottolineare che non e’ la nazionalita’ deglia determinare il loro ruolo, ma il fatto che siano supportati dai loro governi o imprese a sostegno del regime del Cremlino, che continua la sua guerra di aggressione contro l’Ucraina, o addirittura siano affiliati direttamente con l’esercito russo – hanno scritto i quattro ministri in merito alle preoccupazioni dei ...

In particolare, quello in calendario il prossimo agosto lo è ancor di più poiché costituisce la seconda tappa di qualificazione alledi2024 per le squadre europee (la prima è stata ...Il 10 marzo scorso, tramite una votazione, la Fie aveva stabilito di accettare nuovamente gli sportivi di Mosca e Minsk , in vista delle qualificazioni per ledi2024. Una decisione ...Per ora c'è la conferma che la Federazione internazionale di scherma (Fie) ha riammesso gli atleti di Russia e Bielorussia alle qualificazioni in vista delladi2024 . Si tratta del ...

Sostenibile, riciclabile e innovativo: ecco come sarà il Villaggio a Parigi 2024 La Gazzetta dello Sport

Intervistato dall’Equipe, il numero 459 del mondo ha parlato della sua depressione e di un obiettivo ben preciso: le Olimpiadi di Parigi del 2024. Pouille è stato per anni uno dei tennisti più in ...Il 10 marzo scorso, tramite una votazione, la Fie aveva stabilito di accettare nuovamente gli sportivi di Mosca e Minsk, in vista delle qualificazioni per le Olimpiadi di Parigi 2024. Una decisione ...