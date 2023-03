Olimpiadi Parigi 2024 | l’Ucraina | “Bene il rinvio della decisione del Cio su atleti russi”

(Di martedì 28 marzo 2023) C’è soddisfazione dalper ildel Cio sulla possibilità di far partecipare o meno glie bieloalledi. Il ministro dello sport ucraino, Vadym Gutzait, ha commentato positivamente su Facebook ladel Comitato Olimpico Internazionale di rimandare il verdetto: “Siamo riusciti a far rinviare lasull’integrazione die bieloalledel. Lavoriamo affinché nessun atleta russo patriottico possa entrare nelle arene sportive internazionali”. SportFace.

Il Cio non ha preso una decisione definitiva sulla partecipazione degli atleti russi e bielorussi alledidel 2024. Sulla possibile partecipazione ai Giochi dei campioni di Mosca il comitato esecutivo, riunitosi oggi, ha preso tempo: 'Non è stata affrontata la questione, ogni decisione ...Il Comitato olimpico russo ha reagito prontamente definendo "inaccettabili" le nuove indicazioni - che non riguardano per il momento ledi2024 né di Milano - Cortina 2026 , su cui ...Ribadito 'il fermo impegno dell'intero movimento olimpico' per 'aiutare gli atleti ucraini in ogni modo possibile' in vista delledi2024 e Milano - Cortina 2026. Per raggiungere ...

