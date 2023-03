Olimpiadi, il Cio apre agli atleti russi e bielorussi ma c'è chi minaccia di boicottare (Di martedì 28 marzo 2023) Thomas Bach, presidente del Comitato Olimpico Internazionali, durante l'apertura della tre giorni di riunioni dell'esecutivo a Losanna, ha parlato del ritorno alle gare degli atleti russi e bielorussi,... Leggi su globalist (Di martedì 28 marzo 2023) Thomas Bach, presidente del Comitato Olimpico Internazionali, durante l'apertura della tre giorni di riunioni dell'esecutivo a Losanna, ha parlato del ritorno alle gare deglie bielo,...

