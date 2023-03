Olimpia Milano, Messina dopo la sconfitta in Eurolega: “Non avevamo voglia di competere” (Di martedì 28 marzo 2023) “Complimenti a loro, hanno giocato una grande partita e colto una vittoria molto importante. Ci hanno colpito in faccia nei primi cinque minuti e quello che abbiamo fatto è stato giocare una partita patetica. Non abbiamo mostrato alcun desiderio di competere e questo è l’aspetto peggiore di questa serata“. Queste le parole di Ettore Messina, coach dell’Olimpia Milano, dopo la sconfitta contro l’Anadolu Efes per 89-69 in Eurolega. Il tecnico ha analizzato il risultato della sfida che complica le cose per l’Olimpia in ottica playoff: “Ci eravamo dati una chance di rimontare in classifica vincendo otto gare su nove e dovevamo avere abbastanza rispetto, per noi stessi e per quello che abbiamo fatto, da giocare una partita diversa da questo. Loro ci hanno ... Leggi su sportface (Di martedì 28 marzo 2023) “Complimenti a loro, hanno giocato una grande partita e colto una vittoria molto importante. Ci hanno colpito in faccia nei primi cinque minuti e quello che abbiamo fatto è stato giocare una partita patetica. Non abbiamo mostrato alcun desiderio die questo è l’aspetto peggiore di questa serata“. Queste le parole di Ettore, coach dell’lacontro l’Anadolu Efes per 89-69 in. Il tecnico ha analizzato il risultato della sfida che complica le cose per l’in ottica playoff: “Ci eravamo dati una chance di rimontare in classifica vincendo otto gare su nove e dovevamo avere abbastanza rispetto, per noi stessi e per quello che abbiamo fatto, da giocare una partita diversa da questo. Loro ci hanno ...

