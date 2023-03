Ok dal Cdm a decreto bollette e codice appalti | ma slitta ddl concorrenza

(Di martedì 28 marzo 2023) Una giornata cominciata con un bagno di folla per celebrare i cento anni dell'Aeronautica e finita con un saluto al presidio della Coldiretti per "festeggiare" l'approvazione del disegno di legge contro il cibo sintetico. Di mezzo, un Consiglio dei ministri che ha un ordine del giorno decisamente ricco: unda 4,9 miliardi che proroga e vara nuovi sostegni a famiglie e imprese contro il caro energia e il via libera al. Ci sarebbe all'ordine del giorno anche l'approvazione del ddl sulladi cui alla fine si comincia soltanto l'esame senza disco verde. Un Consiglio dei ministri che è cominciato in ritardo di circa un'ora proprio perché prima sarebbero stati fatti approfondimenti su alcune garanzie richieste da Bruxelles sul ddl di Lollobrigida ma anche per un ...

...l'Istat la quota di persone che hanno dovuto rinunciare a prestazioni sanitarie è passata6,3% ... e anche stamattina aveva annunciato le misure inpensate 'in modo tale che anche i giovani neo -...Approvato inanche il nuovo codice degli appalti, rivisto e integrato alla luce delle ... grazie innanzitutto alla digitalizzazione delle procedure (in vigore1°gennaio 2024). Prevista poi ...... rende noto il Mef dopo l'approvazione del dl bollette in. Prorogato fino al 30 giugno anche il ... senza limiti di reddito, che a partireprossimo 1 ottobre al 31 dicembre 2023 avranno un ...

Decreto bollette oggi in Cdm: ecco che cosa cambia dal 1° aprile Il Sole 24 ORE

In materia fiscale, riguardo alle scadenze introdotte con la legge di bilancio sono stati ricalendarizzati dal 31 marzo al 31 ottobre 2023 i ... È quanto si legge nel comunicato finale del Cdm. Il ...La sanità pubblica, insomma, è un grande corpo malato da anni, fiaccato dal triennio pandemico ... e anche stamattina aveva annunciato le misure in Cdm pensate "in modo tale che anche i giovani ...