Ok Cdm a bollette e codice appalti, ma slitta ddl concorrenza (Di martedì 28 marzo 2023) Una giornata cominciata con un bagno di folla per celebrare i cento anni dell'Aeronautica e finita con un saluto al presidio della Coldiretti per "festeggiare" l'approvazione del disegno di legge contro il cibo sintetico. Di mezzo, un Consiglio dei ministri che ha un ordine del giorno decisamente ricco: un decreto bollette da 4,9 miliardi che proroga e vara nuovi sostegni a famiglie e imprese contro il caro energia e il via libera al codice appalti. Ci sarebbe all'ordine del giorno anche l'approvazione del ddl sulla concorrenza di cui alla fine si comincia soltanto l'esame senza disco verde. Un Consiglio dei ministri che è cominciato in ritardo di circa un'ora proprio perché prima sarebbero stati fatti approfondimenti su alcune garanzie richieste da Bruxelles sul ddl di Lollobrigida ma anche per un problema di ...

