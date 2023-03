Ok al nuovo codice appalti, c'è la norma 'prima l'Italia per materiali' (Di martedì 28 marzo 2023) È stato approvato in Consiglio dei Ministri il codice degli appalti, rivisto e integrato alla luce delle osservazioni delle commissioni parlamentari, che ha il pregio di procedere nella direzione ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 28 marzo 2023) È stato approvato in Consiglio dei Ministri ildegli, rivisto e integrato alla luce delle osservazioni delle commissioni parlamentari, che ha il pregio di procedere nella direzione ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteosalvinimi : Meno burocrazia e ostacoli, più cantieri e lavoro. Con il nuovo Codice degli Appalti siamo pronti a far correre il… - matteosalvinimi : Qui Palermo, nell’aula bunker, in attesa che inizi l’udienza per il processo Open Arms. Da stamattina mi sto occupa… - fattoquotidiano : Giambruno, compagno di Meloni, al tavolo con Intesa, Ferrovie, Rixi e Rosato, ha moderato un un panel su Pnrr e nuo… - vivereitalia : Via libera dal Cdm al nuovo Codice degli Appalti - vivereitalia : Salvini 'Con il nuovo Codice degli Appalti più lavoro' -