Offerta a Gedi, Marchi (Finint): «Vogliamo creare una voce del Nord-Est» (Di martedì 28 marzo 2023) «È il punto di partenza di un progetto più ampio che mira a creare un grande gruppo multimediale coinvolgendo anche televisioni, radio e agenzie di stampa. La carta stampata è necessaria, ma non sufficiente. Vogliamo far crescere il territorio del Triveneto, far sentire la sua voce e con il tempo acquisire autorevolezza anche in sede L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di martedì 28 marzo 2023) «È il punto di partenza di un progetto più ampio che mira aun grande gruppo multimediale coinvolgendo anche televisioni, radio e agenzie di stampa. La carta stampata è necessaria, ma non sufficiente.far crescere il territorio del Triveneto, far sentire la suae con il tempo acquisire autorevolezza anche in sede L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... petergomezblog : Banca Finint presenta l’offerta per le testate locali del gruppo Gedi (Exor): dietro c’è una cordata di imprenditor… - lamescolanza : Il Gruppo Gedi ha ricevuto da Banca Finint, nelle vesti di promotore e sottoscrittore diretto, un’offerta finalizza… - CalcioFinanza : Offerta d'acquisto a #Gedi (Exor) per i quotidiani del Nord-Est. Il presidente di Finint Enrico Marchi: «Vogliamo c… - sportli26181512 : #Media #Notizie Offerta a Gedi, Marchi (Finint): «Vogliamo creare una voce del Nord-Est»: «È il punto di partenza d… - MattiaGallo17 : RT @giuvannuzzo: Gruppo Gedi ha ricevuto offerta di 40 mln per vendita Corriere delle Alpi, Mattino di Padova, il Messaggero Veneto, la Nuo… -