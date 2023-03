Nuovo Renault Espace Stesso Dna | nuova generazione

(Di martedì 28 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – Nel 1983,svela quella che può essere considerata la prima “voiture à vivre”: la. Questo pioniere, unico nel suo genere, è stato spesso copiato, mai eguagliato. Nel giro di cinque generazioni, è diventato una vera e propria icona del settore automotive. Oggi, il marchio transalpino svela il, ilgrande veicolo a 5 o 7 posti, nato per rafforzare l’offensiva della Marca nei segmenti C e D. Prima rivoluzionario e poi visionario,si è sempre evoluto al passo con i tempi. Oggi,diventa un SUV dal design atletico ed elegante, intriso di sportività nell’allestimento Esprit Alpine. Fedele al suo DNA di grande veicolo a 5 o 7 posti, è tuttora il modello più abitabile della gamma ...

Tech e apertura ordini Chiosa finale sulla dotazione tecnologica diEspace. In funzione dei Paesi, la plancia delSUV della Losanga si arricchisce del sistema OpenR composto da due ...Espace è un veicolo importante per garantire e confermare la crescita del nostro mix. Ha lo stesso DNA delle cinque generazioni precedenti per il look alto di gamma, il comfort, l'...Quale è ilSuv medio diIl Suv medio disi chiama Austral. Quanto costa la ilSuv medio diAustral ha un prezzo a partire da 32.000 euro.

Sempre spaziosa, ma ora anche green Già, avete capito bene, rispetto alla precedente generazione di Renault Espace, quella nuova oltre a perdere la fisionomia di monovolume che aveva garantito ...