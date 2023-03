Nuove classi energetiche: tutto quello che c’è da sapere (Di martedì 28 marzo 2023) Sono state recentemente introdotte Nuove classi energetiche che hanno ammodernato il precedente sistema, ecco tutto quello che devi sapere Le classi energetiche sono un sistema di valutazione utilizzato per indicare l’efficienza energetica di un prodotto. Solitamente, vengono applicate a elettrodomestici, come frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie, ma anche a lampadine e televisori. Le classi energetiche vanno dalla A (più efficiente) alla G (meno efficiente) e sono indicate sull’etichetta del prodotto. Questo sistema di valutazione permette ai consumatori di scegliere prodotti che consumano meno energia e quindi di risparmiare sulla bolletta, ma anche di ridurre l’impatto ambientale. Le novità rispetto alle ... Leggi su tuttotek (Di martedì 28 marzo 2023) Sono state recentemente introdotteche hanno ammodernato il precedente sistema, eccoche deviLesono un sistema di valutazione utilizzato per indicare l’efficienza energetica di un prodotto. Solitamente, vengono applicate a elettrodomestici, come frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie, ma anche a lampadine e televisori. Levanno dalla A (più efficiente) alla G (meno efficiente) e sono indicate sull’etichetta del prodotto. Questo sistema di valutazione permette ai consumatori di scegliere prodotti che consumano meno energia e quindi di risparmiare sulla bolletta, ma anche di ridurre l’impatto ambientale. Le novità rispetto alle ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttoteKit : Nuove classi energetiche: tutto quello che c'è da sapere #tuttotek - QPeriscopica : @repubblica È un bluff o no? In ogni caso un Paese con il sedere per terra come il nostro, può restare al tavolo da… - serendib_efreet : @MartinaMontague - ilGiunco : Scuola dell'infanzia, le aule sono idonee: al via il trasferimento dei bimbi nelle nuove classi -… - martinaawn : Quando faccio sostituzioni in nuove classi i ragazzi mi dicono sempre cose tipo 'prof lei ha una faccia gentile, ha… -