Nuova raccolta per l'Ucraina: servono cibo, acqua e medicinali (Di martedì 28 marzo 2023) La Protezione Civile degli Alpini di Telgate organizza una Nuova raccolta di beni di prima necessità per aiutare la popolazione ucraina. Si raccolgono acqua in bottiglia, cibo in scatola a lunga conservazione, riso e pasta, cibo per bambini (latte in polvere e pappe), pannolini di varie misure, prodotti per l'igiene personale e medicinali. I cittadini, i gruppi e le associazioni che volessero sostenere l'iniziativa possono consegnare i materiali recandosi alla sede della Protezione Civile degli Alpini di Telgate, in via del Lavoro, 2 a Telgate, dal 27 marzo al 2 aprile, dalle 14.30 alle 18.30. Per avere ulteriori informazioni telefonare al numero 3801067746.

