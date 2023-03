Nuoto | Alberto Razzetti | “Voglio il record italiano dei 400 misti | punto a migliorarmi nei Mondiali”

Leggi su oasport

(Di martedì 28 marzo 2023) I principali eventi della nuova stagione disi stanno avvicinando sempre di più (ad aprire le danze ci saranno gli Assoluti Primaverili a Riccione dal 13 al 17 aprile) e tra gli atleti più attesi in vasca c’è sicuramente anche l’azzurro. Il ligure, che nel 2022 ha ottenuto delle importanti medaglie agli Europei di Roma (oro nei 400,, argento nei 200e bronzo nei 200 farfalla) e aiin vasca corta di Melbourne (bronzo sia nella 4×200 stile libero sia nella 4×100), è pronto per andare a caccia di nuovi grandi risultati in una stagione in cui ci saranno anche ia Fukuoka (in Giappone dal 14 al 30 luglio) e gli Europei in vasca corta a Otopeni (in Romania dal 5 al 10 dicembre). Proprio ...