Nucleare, spinta della Francia per la costruzione di mini reattori in Europa: c'è anche l'Italia (come Paese osservatore) (Di martedì 28 marzo 2023) Prosegue l'iniziativa francese per lo sviluppo di nuove tecnologie nucleari in Europa. A margine del Consiglio Energia che si sta svolgendo a Bruxelles – e che ha ratificato l'accordo per lo stop alla vendita di veicoli a motore termico a partire dal 2035 -, i rappresentanti di Parigi hanno riunito altri 12 Stati membri per stimolare gli investimenti sugli Smr, gli Small Modular Reactors: si tratta di mini reattori nucleari che, secondo quanto si legge nella nota che questi Paesi hanno siglato, «possono contribuire, insieme alle centrali nucleari su larga scala, al raggiungimento degli obiettivi climatici dell'Unione europea e alla sicurezza energetica». Al tavolo, con la Commissione e la presidenza svedese dell'Ue, hanno aderito Bulgaria, Croazia, Finlandia, Francia, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, ...

