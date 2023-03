Nucleare Russia, Bielorussia: ecco perché armi Mosca su nostro territorio (Di martedì 28 marzo 2023) Kiev, 28 mar. (Adnkronos) - La BieloRussia si è trovata costretta ad ospitare armi nucleari russe sul proprio territorio in conseguenza delle azioni aggressive dei Paesi della Nato, che minacciavano la sicurezza del Paese. A dichiararlo è oggi il ministero degli Esteri di Minsk, citato dalla Tass. Il progetto di dislocamento di armi nucleari tattiche russe in BieloRussia non contravviene inoltre, secondo quanto dichiarato dalla stessa fonte, agli accordi internazionali di non proliferazione, perché la BieloRussia non esercita il controllo sulle armi. "La cooperazione militare tra BieloRussia e Russia - afferma il ministero - avviene in piena conformità con il diritto internazionale. L'addestramento di piloti bielorussi ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 marzo 2023) Kiev, 28 mar. (Adnkronos) - La Bielosi è trovata costretta ad ospitarenucleari russe sul proprioin conseguenza delle azioni aggressive dei Paesi della Nato, che minacciavano la sicurezza del Paese. A dichiararlo è oggi il ministero degli Esteri di Minsk, citato dalla Tass. Il progetto di dislocamento dinucleari tattiche russe in Bielonon contravviene inoltre, secondo quanto dichiarato dalla stessa fonte, agli accordi internazionali di non proliferazione,la Bielonon esercita il controllo sulle. "La cooperazione militare tra Bielo- afferma il ministero - avviene in piena conformità con il diritto internazionale. L'addestramento di piloti bielorussi ...

