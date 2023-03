Notte prima della gara, come combattere l’insonnia: il metodo funzionante (Di martedì 28 marzo 2023) Se sei un’atleta prima di una gara il corretto riposo è fondamentale tale per ottenere i risultati migliori, ecco come fare per dormire come un bambino prima della gara PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM La Notte prima di una gara importante può essere davvero stressante, specialmente se sei un atleta professionista. L’ansia e Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di martedì 28 marzo 2023) Se sei un’atletadi unail corretto riposo è fondamentale tale per ottenere i risultati migliori, eccofare per dormireun bambinoPER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Ladi unaimportante può essere davvero stressante, specialmente se sei un atleta professionista. L’ansia e Questo articolo è stato pubblicatoSportnews.eu.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : Nella notte Putin avrebbe visitato #Mariupol. Prima un giro in auto insieme al vice primo ministro Khusnullin, poi… - putino : Notare come Putin si è recato a Mariupol (lontana km dal fronte) come un topo in piena notte, mentre Biden si è rec… - Laurapratolina : @La_Connie_ le inventava lui. La prima stella che compariva la notte era 'mia', era la stella Laura. La seconda era la stella Silvia. - Labellasospesa : RT @WeAreTennisITA: A CACCIA DEI QUARTI ???? Jannik Sinner sfida Andrey Rublev alle 17 italiane per un posto nei quarti di finale del #MiamiO… - sonoilae : enne ogni notte prima di andare a letto si guarda questa fancam -