"Non uno due". Belen, voci piccantissime: foto clamorosa prima delle Iene | Guarda (Di martedì 28 marzo 2023) Uno? "No, due". Belen Rodriguez spiazza tutti su Instagram replicando così alle voci piccanti che negli ultimi giorni spiegavano l'assenza per una puntata da Le Iene. Dopo i sospetti su una possibile nuova crisi privata con il compagno Stefano De Martino, la showgirl argentina aveva motivato la sua momentanea "sparizione" con l'esigenza di un "tagliando". Motivazione piuttosto criptica e sibillina che anziché mettere a tacere le lingue lunghe, le ha scatenate. Qualcuno ha addirittura intravisto un "pancino sospetto" ipotizzando l'arrivo di un terzo figlio, il secondo da De Martino. Ora Belen, 38 anni, ha voluto rispondere anche a queste teorie. "Non è vero che aspetto un bambino, ne aspetto due!", annuncia ai quattro venti sul proprio profilo social, spiegando tra parentesi che si tratta di una "Fake ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 marzo 2023) Uno? "No, due".Rodriguez spiazza tutti su Instagram replicando così allepiccanti che negli ultimi giorni spiegavano l'assenza per una puntata da Le. Dopo i sospetti su una possibile nuova crisi privata con il compagno Stefano De Martino, la showgirl argentina aveva motivato la sua momentanea "sparizione" con l'esigenza di un "tagliando". Motivazione piuttosto criptica e sibillina che anziché mettere a tacere le lingue lunghe, le ha scatenate. Qualcuno ha addirittura intravisto un "pancino sospetto" ipotizzando l'arrivo di un terzo figlio, il secondo da De Martino. Ora, 38 anni, ha voluto rispondere anche a queste teorie. "Non è vero che aspetto un bambino, ne aspetto due!", annuncia ai quattro venti sul proprio profilo social, spiegando tra parentesi che si tratta di una "Fake ...

