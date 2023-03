Non solo la "trans" Audrey: chi sono le donne killer delle sparatorie Made in Usa (Di martedì 28 marzo 2023) Da Audrey Elizabeth Hale, la stragista di Nashville, ad Amy Bishop, la professoressa che sparò ai suoi colleghi, fino alla 19enne Jillian Robbins: chi sono le killer d'America Leggi su ilgiornale (Di martedì 28 marzo 2023) DaElizabeth Hale, la stragista di Nashville, ad Amy Bishop, la professoressa che sparò ai suoi colleghi, fino alla 19enne Jillian Robbins: chiled'America

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... stanzaselvaggia : Il vice direttore del Foglio dà del ritardato ad Orsini e va bene così a tutta la cricca, perché il problema non è… - GrandeFratello : I VIP in Casa vengono informati del reale esito del televoto... non solo Luca ha dovuto abbandonare la Casa, ma Nik… - marattin : Il governo non ratifica la riforma del MES perché hanno già fatto marcia indietro su debito, POS, trivelle. Tutto i… - fpicciolini : @borghi_claudio siete buoni solo a guardare il fuscello negli occhi degli altri e non la trave nei vostri. #chepena… - tobiamc : RT @caterina_manzi: @McGadda Non trovo parole… solo solidarietà alla Magistrata -