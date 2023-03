"Non sento un ca***": Ornella Vanoni? Non proprio: lo sbrocco in diretta tv (Di martedì 28 marzo 2023) Ornella Vanoni a Stasera tutto è possibile, il programma condotto da Stefano De Martino su Rai 2. In realtà, però, non si trattava della vera cantante ma di Vincenzo De Lucia, che ha divertito i telespettatori imitandola. La finta Vanoni, dunque, è arrivata sul palco con un abito molto appariscente. E subito ha iniziato a lamentarsi: “Non sento un ca**o”. Si tratta di una frase che la Vanoni ha realmente pronunciato, qualche anno fa, mentre si esibiva a Una storia da cantare, show musicale di Rai 1. Alla fine la base è partita e la finta Ornella si è potuta esibire, tra le risate di tutti gli spettatori presenti in platea. Prima dell'esibizione, però, quando ha avvertito qualche problema con l'audio e con la base, la finta cantante ha chiesto di sapere il nome del fonico, ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 marzo 2023)a Stasera tutto è possibile, il programma condotto da Stefano De Martino su Rai 2. In realtà, però, non si trattava della vera cantante ma di Vincenzo De Lucia, che ha divertito i telespettatori imitandola. La finta, dunque, è arrivata sul palco con un abito molto appariscente. E subito ha iniziato a lamentarsi: “Nonun ca**o”. Si tratta di una frase che laha realmente pronunciato, qualche anno fa, mentre si esibiva a Una storia da cantare, show musicale di Rai 1. Alla fine la base è partita e la fintasi è potuta esibire, tra le risate di tutti gli spettatori presenti in platea. Prima dell'esibizione, però, quando ha avvertito qualche problema con l'audio e con la base, la finta cantante ha chiesto di sapere il nome del fonico, ...

