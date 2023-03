“Non puoi farlo”. GF Vip 7, choc tra Micol e Nikita. Tavassi prova a fermarla ma è troppo tardi (Di martedì 28 marzo 2023) Stava probabilmente per succedere il caos al GF Vip 7, a causa di un’affermazione di Micol Incorvaia nei confronti di Nikita Pelizon. Un video sta spopolando in queste ore e riguarda un momento di pausa della diretta della trasmissione, andata in onda lunedì 27 marzo e che ha decretato Edoardo Tavassi e Nikita finalisti e l’eliminazione di Luca Onestini ed Andrea Maestrelli. Stavolta la sorella di Clizia sembrava la stesse combinando grossa ed è riuscita a fermarsi proprio sul filo di lana. Un momento molto teso quello vissuto al GF Vip 7, infatti Micol Incorvaia riferendosi a Nikita Pelizon avrebbe utilizzato un termine inappropriato e offensivo. O meglio, ha accennato questa parola non completandola del tutto. Ma anche lo stesso Edoardo Tavassi si è accorto che ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 28 marzo 2023) Stava probabilmente per succedere il caos al GF Vip 7, a causa di un’affermazione diIncorvaia nei confronti diPelizon. Un video sta spopolando in queste ore e riguarda un momento di pausa della diretta della trasmissione, andata in onda lunedì 27 marzo e che ha decretato Edoardofinalisti e l’eliminazione di Luca Onestini ed Andrea Maestrelli. Stavolta la sorella di Clizia sembrava la stesse combinando grossa ed è riuscita a fermarsi proprio sul filo di lana. Un momento molto teso quello vissuto al GF Vip 7, infattiIncorvaia riferendosi aPelizon avrebbe utilizzato un termine inappropriato e offensivo. O meglio, ha accennato questa parola non completandola del tutto. Ma anche lo stesso Edoardosi è accorto che ...

