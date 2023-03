Non lasciarti fuggire questa offerta, sconti pazzi sull’eSHOP di Nintendo (Di martedì 28 marzo 2023) Tecnoandroid Grazie ai nuovi saldi del Nintendo eShop, uno dei migliori giochi disponibili su Switch, Switch OLED e Nintendo Switch Lite costa solo pochi euro. Normalmente il gioco in questione costa 19,99, quindi questo rappresenta un risparmio di oltre l’85%. Detto questo, l’offerta è disponibile solo fino al 9 aprile 2023. Successivamente, il gioco tornerà al suo prezzo normale. Per quanto riguarda il gioco misterioso, stiamo parlando di Inside. Per chi non ha familiarità con Inside, è ampiamente considerato uno dei migliori giochi della sua generazione e proprio lì con i più grandi puzzle platform mai realizzati. Insieme al suo predecessore, Limbo del 2010, ha svolto un ruolo fondamentale nel ritagliarsi il suggestivo sottogenere puzzle-platform 2.5D. Rilasciato da Playdead nel 2016, il secondo lavoro dello studio danese ha ... Leggi su tecnoandroid (Di martedì 28 marzo 2023) Tecnoandroid Grazie ai nuovi saldi deleShop, uno dei migliori giochi disponibili su Switch, Switch OLED eSwitch Lite costa solo pochi euro. Normalmente il gioco in questione costa 19,99, quindi questo rappresenta un risparmio di oltre l’85%. Detto questo, l’è disponibile solo fino al 9 aprile 2023. Successivamente, il gioco tornerà al suo prezzo normale. Per quanto riguarda il gioco misterioso, stiamo parlando di Inside. Per chi non ha familiarità con Inside, è ampiamente considerato uno dei migliori giochi della sua generazione e proprio lì con i più grandi puzzle platform mai realizzati. Insieme al suo predecessore, Limbo del 2010, ha svolto un ruolo fondamentale nel ritagliarsi il suggestivo sottogenere puzzle-platform 2.5D. Rilasciato da Playdead nel 2016, il secondo lavoro dello studio danese ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tecnoandroidit : Non lasciarti fuggire questa offerta, sconti pazzi sull'eSHOP di Nintendo - - eli57912974 : RT @ExPaola17823616: #bisognaSaper resistere Anche quando non va bene niente E la vita non ci strappa nemmeno un sorriso Anche quando senti… - AssuntaRuosi : @VeraBarbara4 @Anto_Fiordelisi devi volare alto e non abbassarti a certi livelli. Proteggere l'amore significa anch… - nicolettamart14 : RT @mrcatalano58: 'Nessuno lascerebbe la casa a meno che non sia la casa a spingerti verso il mare a dirti di affrettare il passo lasciart… - roberto23292088 : Occhiali da sole Donna Etnia Barcelona MARAIS-BKWH (Ø 49 mm) (ø 49 mm) -