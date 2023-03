“Non fare entrare i gay”: il pizzaiolo Lionello risponde con le unghie blu (Di martedì 28 marzo 2023) “Non fare più entrare gli omosessuali”. E lui, in segno di protesta, dipinge di blu le sue unghie. È la reazione di Salvatore Lioniello, pizzaiolo di Succivo, alla frase che due clienti gli hanno rivolto, facendo riferimento ad alcuni ragazzi con le unghie colorate seduti ad un tavolo del locale. “Non fare entrare i gay”: L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 28 marzo 2023) “Nonpiùgli omosessuali”. E lui, in segno di protesta, dipinge di blu le sue. È la reazione di Salvatore Lioniello,di Succivo, alla frase che due clienti gli hanno rivolto, facendo riferimento ad alcuni ragazzi con lecolorate seduti ad un tavolo del locale. “Noni gay”: L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteorenzi : Leggo che il Governo Meloni si accinge a nominare Renato Brunetta presidente del CNEL. Quel Brunetta lì. Ma sopratt… - ZZiliani : Alla faccia del giornalismo missione di verità: del tutto ignorato in 1^ pagina il processo #Prisma al via oggi a T… - ZZiliani : Non è successo niente, oggi, ma forse una cosa sì: la #Juventus e #ErnstYoung, la società preposta al controllo dei… - Mikys___ : RT @vapormar: Quando una donna ha degli interessi gli w0mini pensano subito che ci sia qualcosa sotto. cantante? Te lo vuoi sc0pare. Videog… - servidinessuno1 : RT @NoName19929614: @SecolodItalia1 Appena è ufficiale il piano vaccinale 2023- 2025, così come è stato concepito, iniziate a correre perch… -