Non essere cattivo su Netflix: il primo (grande) incontro tra Alessandro Borghi e Luca Marinelli (Di martedì 28 marzo 2023) Pasolini, le borgate romane, il futuro del cinema italiano con i nomi e i cognomi di Luca Marinelli e Alessandro Borghi: Non essere cattivo di Claudio Caligari entra nel catalogo streaming di Netflix. E (ri)visto oggi, è un film ancora più potente. Un passo indietro, di dieci anni o quasi: 2015, il cinema italiano all'alba di una svolta epocale, che avrebbe cambiato sguardi e produzioni. Un film non sarebbe più stato solo un film, dovendosi adattare ad un cambiamento linguistico sfumato, a metà tra grande e piccolo schermo. Lo streaming era già lì, dietro l'angolo, pronto per sconquassare il cinema così come gli spettatori: oggi, secondo le regole del mercato, bisogna infatti tenere un doppio binario, pensando un'opera tanto per il cinema quanto per la ... Leggi su movieplayer (Di martedì 28 marzo 2023) Pasolini, le borgate romane, il futuro del cinema italiano con i nomi e i cognomi di: Nondi Claudio Caligari entra nel catalogo streaming di. E (ri)visto oggi, è un film ancora più potente. Un passo indietro, di dieci anni o quasi: 2015, il cinema italiano all'alba di una svolta epocale, che avrebbe cambiato sguardi e produzioni. Un film non sarebbe più stato solo un film, dovendosi adattare ad un cambiamento linguistico sfumato, a metà trae piccolo schermo. Lo streaming era già lì, dietro l'angolo, pronto per sconquassare il cinema così come gli spettatori: oggi, secondo le regole del mercato, bisogna infatti tenere un doppio binario, pensando un'opera tanto per il cinema quanto per la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giorgiolaporta : #Brunetta al #CNEL? No grazie. Lo dicevo ieri da #destra e continuo a dirlo oggi. Chi sghignazzava dei cotton fioc… - ZZiliani : Sapete cosa c'era scritto nella Relazione Finanziaria al 30 giugno 22 della Juventus? Tra i rischi c'era 'esclusion… - ZZiliani : Per questo (e così rispondo ai tanti che mi scrivono preoccupati dopo lo stand by di oggi) non c'è alcun motivo per… - YellowPoints : RT @BiasiErika: 'Io ormai delle nikitate non mi stupisco più. Micol può mai essere invidiosa di Antonella? Ma anche se fosse insicura dal p… - Pao00048690 : RT @Myriham9: Edoa' vai a comprare due panini al MC come consiglio! Se non vuoi essere mangiato tu!#donnalisi -