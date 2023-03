“Non era il mio scopo”. Mattino 5, tensione alle stelle in studio: Federica Panicucci si difende (Di martedì 28 marzo 2023) NEWS TV. Federica Panicucci, la nota conduttrice del programma televisivo “Mattino 5”, ha recentemente deciso di dedicare la seconda parte della trasmissione ai casi di cronaca più rilevanti degli ultimi mesi, tra cui l’omicidio di Alessandra Matteuzzi per mano del suo ex fidanzato. Leggi anche: “Back to School”, nuovo spoiler di Federica Panicucci: è successo davvero Leggi anche: “Mattino 5”, Federica Panicucci e Francesco Vecchi raccontano un episodio grave: “Che preoccupazione” “Mattino 5”, omicidio di Alessandra Matteuzzi: Federica Panicucci si difende Questa scelta da parte della Federica Panicucci rappresenta un importante passo ... Leggi su tvzap (Di martedì 28 marzo 2023) NEWS TV., la nota conduttrice del programma televisivo “5”, ha recentemente deciso di dedicare la seconda parte della trasmissione ai casi di cronaca più rilevanti degli ultimi mesi, tra cui l’omicidio di Alessandra Matteuzzi per mano del suo ex fidanzato. Leggi anche: “Back to School”, nuovo spoiler di: è successo davvero Leggi anche: “5”,e Francesco Vecchi raccontano un episodio grave: “Che preoccupazione” “5”, omicidio di Alessandra Matteuzzi:siQuesta scelta da parte dellarappresenta un importante passo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pisto_gol : La cosa +importante dello speciale del #Tg1 non è se il gol di #Turone era bono o no (per me si) ma che come raccon… - ZZiliani : Sapete cosa c'era scritto nella Relazione Finanziaria al 30 giugno 22 della Juventus? Tra i rischi c'era 'esclusion… - CarloCalenda : Le ONG non regolano un bel nulla. L’immigrazione è “regolata” dall’instabilità politica, economica e climatica. Le… - FranciGa1 : @sinb_ine ma sono stati maleducati perché l’hanno ignorata? non capisco se fate apposta ad avere quest’ossessione p… - pameladiverona : RT @soniabetz1: Ero piccola, mio papà manteneva da solo 5 persone, 3 figli a scuola, comprato casa prima dell'Euro, penso di non essere la… -