“Non è mai successo” GF Vip 7 | momento pazzesco per Nikita | si è saputo dopo la semifinale

(Di martedì 28 marzo 2023) Avvenimento storico al GF Vip 7, conPelizon che sarà ricordata per sempre nel programma televisivo di Canale 5. Facendo un bilancio della sua avventura, si è scoperto in queste ore che è riuscita a fare un duplice record clamoroso. Possiamo subito anticiparvi che non si tratta di qualcosa di positivo nei suoi confronti, ma nonostante le tante difficoltà vissute in questi lunghi mesi è riuscita nell’intento di approdare in finale. Quindi, lunedì 3 aprile si giocherà ilcon gli altri vipponi rimasti in gara. Adesso, però, il sito Novella 2000 col supporto dei telespettatori e del sito Wikipedia, è stato in grado di fornire una notizia importante sul GF Vip 7 e soprattutto sull’esperienza nel reality show diPelizon. Lei probabilmente scoprirà tutto al termine della trasmissione e, se dovesse addirittura ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : La @FIGC, pardon, la FJGC del presidente #Gravina non si è costituita parte civile. E chi l’avrebbe mai detto. - Tommasocerno : Che schifo la riscrittura dei libri per non urtare la sensibilità. L'ultima vittima Agatha Christie. W la libertà e… - Poesiaitalia : Agatha Christie censurata. A prescindere dal periodo storico, quelli che censurano non sono mai 'i buoni'. La canc… - Andrea07676623 : RT @Tommasocerno: Che schifo la riscrittura dei libri per non urtare la sensibilità. L'ultima vittima Agatha Christie. W la libertà e la li… - sciott79 : RT @teamsoleilsorge: Oriana: -“A me Nikita non è mai piaciuta, dall’inizio” Mia carissima Oriana, qui c'è bisogno di una bella rinfrescata… -

Invitato due volte a dare spiegazioni ai membri della Commissione COVI, Albert Bourlasi èpresentato. Già a gennaio, i rappresentanti di Pfizer avevano rischiato l'esclusione dal Parlamento ...In pratica,dovraipagare il canone di tenuta per sempre. Ottieni YOU Gratis in soli 2 minuti Inoltre, è anche senza commissioni bancomat in tutto il mondo . Sostanzialmente, potrai prelevare ...Terra Amara Anticipazioni: Mujgan in partenza! Mujgan sa che Yilmaz e Zuleyhahannosmesso di amarsi . L'imprenditore ha raccontato alla moglie che l'ex fidanzata sposò Demir soltanto perché ...

Alitalia, ecco perché il prestito di 400 milioni non verrà mai rimborsato Il Sole 24 ORE

Il #GFVIP non smette mai di regalare colpi di scena.Dopo l’eliminazione di Andrea e la vittoria di Tavassi , anche per Nikita Alberto è giunto il momento di scoprire il proprio destino.Alfonso, dopo… ...Si tratta di un problema particolarmente sentito nella città di Roma, che non è mai stato compiutamente affrontato dalle amministrazioni comunali che si sono avvicendate negli ultimi decenni. Problema ...