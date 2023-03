“Non è giusto, povera Nikita”. Il momento più brutto di tutto il GF Vip: hanno toccato il fondo (Di martedì 28 marzo 2023) La scelta azzardata di Alberto De Pisis, la tensione della Semifinale del GF Vip provoca situazioni di questo genere, ha mandato dritta in Finale Nikita Pelizon. Dopo ben quattro televoti per la Finale persi, e vinti da nemici spartani, la triestina ce l’ha fatta. Prima però ha ricevuto una sorpresa dalla famiglia e il cast è scappato. Ebbene sì, è successo per davvero. Com’è accaduto nella quinta edizione con Dayane Mello, nella sesta con Soleil Sorge e in tante altre, da dopo l’eliminazione di Antonella Fiordelisi dal GF Vip 7, Nikita Pelizon è rimasta sola contro tutti. Al momento della sorpresa dei parenti soltanto tre gieffini sono rimasti seduti. GF Vip, il pessimo gesto di tutti contro Nikita Sia chiaro, ognuno ha le proprie responsabilità, in ogni caso si sta parlando di un gioco. Però, sta di ... Leggi su tuttivip (Di martedì 28 marzo 2023) La scelta azzardata di Alberto De Pisis, la tensione della Semifinale del GF Vip provoca situazioni di questo genere, ha mandato dritta in FinalePelizon. Dopo ben quattro televoti per la Finale persi, e vinti da nemici spartani, la triestina ce l’ha fatta. Prima però ha ricevuto una sorpresa dalla famiglia e il cast è scappato. Ebbene sì, è successo per davvero. Com’è accaduto nella quinta edizione con Dayane Mello, nella sesta con Soleil Sorge e in tante altre, da dopo l’eliminazione di Antonella Fiordelisi dal GF Vip 7,Pelizon è rimasta sola contro tutti. Aldella sorpresa dei parenti soltanto tre gieffini sono rimasti seduti. GF Vip, il pessimo gesto di tutti controSia chiaro, ognuno ha le proprie responsabilità, in ogni caso si sta parlando di un gioco. Però, sta di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pwk : 5/6 L'unico a piazzare missili nucleari nel centro dell'Europa è stato Putin. E non certo da ieri... Ma come? Voi… - capuanogio : @MaxNerozzi @FabRavezzani Giusto, però la conclusione dopo le indagini a fonte aperta è che non ci può essere alcun… - fdragoni : Io non so se Rinaldi sarà nominato Presidente ENI ma di una cosa sono sicuro. È la persona giusta, al posto giusto… - ugom65 : @GustavoMichele6 A me non dispiace: gli scienziati è giusto facciano gli scienziati, non gli analisti di geopolitic… - MarziaT7 : Giusto per ricordare quando i fandom non si sono uniti... #oriele -