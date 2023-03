Nomine Pd, Schlein indica Boccia Capogruppo al Senato: eletto per acclamazione (Di martedì 28 marzo 2023) Giornata di Nomine oggi per i capigruppo del Pd. Nel corso dell’assemblea dei Senatori del partito, a Palazzo Madama, Elly Schlein ha proposto Francesco Boccia. Ricordiamo che, a partire da marzo 2020, Boccia ha coordinato il rapporto tra Governo, Regioni ed enti locali per affrontare l’emergenza sanitaria, contenere il contagio del virus e rafforzare la rete ... TAG24. Leggi su tag24 (Di martedì 28 marzo 2023) Giornata dioggi per i capigruppo del Pd. Nel corso dell’assemblea deiri del partito, a Palazzo Madama, Ellyha proposto Francesco. Ricordiamo che, a partire da marzo 2020,ha coordinato il rapporto tra Governo, Regioni ed enti locali per affrontare l’emergenza sanitaria, contenere il contagio del virus e rafforzare la rete ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilpensologo : Schlein preoccupata per le nomine. E non l'ho ancora nominata io... #Torino #Cronaca #CronacaQui #LaTampa #Pensologia - MariMario1 : RT @SecolodItalia1: Nomine: Pd ancora in alto mare. Schlein balbetta di collegialità ma non scioglie i nodi - Ultron65 : RT @SecolodItalia1: Nomine: Pd ancora in alto mare. Schlein balbetta di collegialità ma non scioglie i nodi - don_notadom1 : RT @SecolodItalia1: Nomine: Pd ancora in alto mare. Schlein balbetta di collegialità ma non scioglie i nodi - LorenzoMarra75 : RT @SecolodItalia1: Nomine: Pd ancora in alto mare. Schlein balbetta di collegialità ma non scioglie i nodi -