Noel Gallagher’s High Flying il ritorno in Italia nel 2023

Noel Gallagher's High Flying BIRDS saranno protagonisti in Italia con un imperdibile appuntamento: il cantautore britannico che ha lanciato il brit pop torna con i suoi High Flying Birds dopo quattro anni nel Belpaese, l'8 novembre 2023 al Mediolanum Forum di Milano. A partire dalle ore 10:00 di mercoledì 29 marzo, i biglietti saranno disponibili. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su livenation.it (https://www.livenation.it/). La vendita generale dei biglietti sarà aperta alle ore 10:00 di giovedì 30 marzo su ticketmaster.it (https://www.ticketmaster.it/), ticketone.it (https://www.ticketone.it/) e vivaticket.com (https://www.vivaticket.com/it).

NOEL GALLAGHER'S HIGH FLYING BIRDS unico concerto in Italia l'8 novembre a Milano [Info e Biglietti] Unica data italiana per NOEL GALLAGHER'S HIGH FLYING BIRD l'8 novembre al Mediolanum Forum di Milano. Noel Gallagher's High Flying Birds si sono esibiti sul Pyramid stage di Glastonbury nel giugno 2022, offrendo un set che ... I Noel Gallagher's High Flying Birds hanno pubblicato "Dead To The World", brano tratto dal quarto album in studio del gruppo capitanato dall'ex Oasis, "Council Skies" la cui uscita è attesa per il 2...