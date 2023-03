(Di martedì 28 marzo 2023) Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha avuto una conversazione con il suo omologo polacco, Andrzej Duda. “Ci stiamo preparando per eventi importanti” hanno affermato i due in un Tweet. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha messo in pausa una riforma giudiziaria che ha scatenato uno sciopero generale, divisioni politiche e proteste di massa nella più grave crisi interna del Paese degli ultimi anni. I carri armati britannici Challenger sono arrivati in Ucraina, ha dichiarato una portavoce del ministero della Difesa di Kiev. “Sono gia’ in Ucraina”, ha dichiarato all’AFP la portavoce Iryna Zolotar, senza fornire altri dettagli. Almeno due delle armi usate dalla killer di Nashville, Tennessee, sono state ottenute legalmente. Lo riportano i media americani. A fine marzo, il Gun Violence Archive ha contato 129 sparatorie di massa negli Stati Uniti quest’anno. L’anno ...

È on line il video di fossora , la- track del suo nuovo disco ( LEGGI LA RECENSIONE ). Il video, realizzato dalla stessa Björk, Viðar Logi , M/M (Paris) e Futuredeluxe, vede l'artista esibirsi accanto a un sestetto di clarinetti,...In attesa di tornare in concerto in Italia, Björk ha pubblicato il nuovo video di "Fossora",track del suo ultimo album in studio, uscito lo scorso settembre ( leggi qui la nostra recensione ). Visita il sito di www.busforfun.com e verifica se il tuo concerto preferito è raggiungibile ...Come quarto singolo estratto da "72 Seasons", dopo "Lux Æterna", " Screaming Suicide " e " If Darkness Had a Son ", i Four Horsemen hanno deciso di pubblicare latrack del nuovo album e il ...

METALLICA – Guarda il video della title-track di '72 Seasons' Loud and Proud

Nullo era stato impegnato con la moglie per oltre vent'anni come bidello alla scuola di musica a Pieve. Aveva gestito lo Spaccio Suino di via Portamurata, per oltre trent'anni. Era stato tra i fondato ...