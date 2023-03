No! Questa foto non ritrae un militare statunitense che «ruba aiuti umanitari alla Siria» (Di martedì 28 marzo 2023) Sui social negli ultimi giorni è diventata popolarissima la teoria secondo cui i membri dell’esercito statunitense avrebbero rubato gli aiuti umanitari che la Cina aveva inviato in Siria. Non è chiaro da dove nasca Questa tesi, e su quali prove sia fondata, ma sembra aver convinto moltissimi utenti che l’hanno rilanciata, aggiungendo talvolta nuovi dettagli. Ecco cosa sappiamo. Per chi ha fretta: Molti utenti sostengono che l’esercito statunitense avrebbero rubato gli aiuti umanitari che la Cina aveva inviato in Siria. Non viene esplicitata alcuna fonte per giustificare la teoria. Il testo viene accompagnato da una foto che non è stata scattata nell’ambito di un segreto ... Leggi su open.online (Di martedì 28 marzo 2023) Sui social negli ultimi giorni è diventata popolarissima la teoria secondo cui i membri dell’esercitoavrebberoto gliche la Cina aveva inviato in. Non è chiaro da dove nascatesi, e su quali prove sia fondata, ma sembra aver convinto moltissimi utenti che l’hanno rilanciata, aggiungendo talvolta nuovi dettagli. Ecco cosa sappiamo. Per chi ha fretta: Molti utenti sostengono che l’esercitoavrebberoto gliche la Cina aveva inviato in. Non viene esplicitata alcuna fonte per giustificare la teoria. Il testo viene accompagnato da unache non è stata scattata nell’ambito di un segreto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CottarelliCPI : Presidente Meloni, basta con la confusione. Lei dice che l’Italia non userà mai il MES. Non è questa la questione.… - vaticannews_it : Il #Papa: 'Essere credibili non viene soltanto dicendo una dottrina o una ideologia, no! Una persona è credibile se… - SimoneAlliva : Ma siete seri? “Vita segreta”? Le foto della compagna di #EllySchlein? L’orientamento sessuale della segretaria è… - arjiannaterni : @PedroMg_02 @jacopocoghe No è uno che per lavoro fa questa propaganda bigotta. Ha bisogno dei nemici di Cristo, se… - HAL9MILA : @lorna_toon cioè questa è una cosa sana? com'era? ah sì << Questa è gente abbandonata a se stessa che combatte per… -