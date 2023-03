No! Putin non ha ordinato «la distruzione di tutti i vaccini Covid-19 in Russia» (Di martedì 28 marzo 2023) Sta circolando una notizia che ha scatenato le esultanze dei nemici dei vaccini contro il Coronavirus: sarebbe sceso in campo l’uomo che libererà il mondo dalle temibili fiale. O almeno, il mondo da lui governato: il salvatore in questione, infatti, non è altro che il presidente russo Vladimir Putin, che secondo un articolo viralissimo avrebbe ordinato «la distruzione di tutti i vaccini Covid-19 in Russia». Andiamo a vedere cosa (non) è realmente successo. Per chi ha fretta: Secondo una narrazione che ha avuto molto successo sui social, Putin avrebbe ordinato «la distruzione di tutti i vaccini Covid-19 in Russia». La fonte ... Leggi su open.online (Di martedì 28 marzo 2023) Sta circolando una notizia che ha scatenato le esultanze dei nemici deicontro il Coronavirus: sarebbe sceso in campo l’uomo che libererà il mondo dalle temibili fiale. O almeno, il mondo da lui governato: il salvatore in questione, infatti, non è altro che il presidente russo Vladimir, che secondo un articolo viralissimo avrebbe«ladi-19 in». Andiamo a vedere cosa (non) è realmente successo. Per chi ha fretta: Secondo una narrazione che ha avuto molto successo sui social,avrebbe«ladi-19 in». La fonte ...

