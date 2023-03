No, le armi ad uranio impoverito fornite all'Ucraina non sono un'escalation (Di martedì 28 marzo 2023) "Paragonare le armi ad uranio impoverito alle armi nucleari ha la stessa logica che paragonare un arco con le frecce ad un arco voltaio, soltanto perché la parola è la stessa. Parliamoci chiaro: nessuno è contento di dover utilizzare le armi per difendere il proprio paese. Ma è singolare che chi si lamenta e mostra così tanta preoccupazione per l'utlizzo delle armi e delle munizioni fornite dall'Inghilterra ci dica che queste armi potrebbero indurre un'escalation. Non può sfuggire che queste tesi riprendono esattamente le stesse posizioni del Cremlino, che ogni volta che vede migliorare le dotazioni di armamenti ucraini, immediatamente minaccia reazioni furibonde. E in realtà le reazioni furibonde ci dicono che quel munizionamento ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 28 marzo 2023) "Paragonare leadallenucleari ha la stessa logica che paragonare un arco con le frecce ad un arco voltaio, soltanto perché la parola è la stessa. Parliamoci chiaro: nessuno è contento di dover utilizzare leper difendere il proprio paese. Ma è singolare che chi si lamenta e mostra così tanta preoccupazione per l'utlizzo dellee delle munizionidall'Inghilterra ci dica che questepotrebbero indurre un'. Non può sfuggire che queste tesi riprendono esattamente le stesse posizioni del Cremlino, che ogni volta che vede migliorare le dotazioni di armamenti ucraini, immediatamente minaccia reazioni furibonde. E in realtà le reazioni furibonde ci dicono che quel munizionamento ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : Dopo la decisione di schierare armi nucleari in Bielorussia, Vladimir Putin alza ancora il livello dello scontro: «… - GiovaQuez : Parsi: “I russi stanno usando di tutto in maniera barbarica in Ucraina, ora utilizzano la scusa dell’uranio per inv… - putino : Il Fatto Quotidiano da il peggio di se definendo le munizioni ad uranio impoverito come “armi horror”. Il bello è c… - PappaletteraF : RT @byoblu: ? L'europarlamentare @ladyonorato: “Le armi, contenenti l’uranio impoverito, producono malattie. Non è corretto sminuire gli ef… - PaolaFe60208246 : RT @ROMA_News: No all’invio e all’utilizzo delle armi ad uranio impoverito in #Ucraina. Purtroppo noi italiani ne conosciamo drammaticament… -