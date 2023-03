No definitivo della Francia all’estradizione dell’ex terrorista bergamasco Narciso Manenti (Di martedì 28 marzo 2023) La Corte di Cassazione francese ha confermato il “no” della Francia all’estradizione di 10 terroristi italiani che da anni si sono rifugiati Oltralpe, tra i quali anche il bergamasco Narciso Manenti: una risposta che questa volta è definitiva, avversa alle richieste avanzate dall’Italia con l’appoggio del governo francese. “I motivi adottata dai magistrati, che rilevano del loro giudizio sovrano, sono sufficienti”: così è stato rigettato il ricorso del procuratore generale presso la Corte d’Appello di Parigi, Rémy Heitz, che si era opposto al no all’estradizione arrivato lo scorso 22 giugno dalla Chambre de l’Instruction della corte di Appello. Una decisione che chiude una storia lunga 40 anni. I dieci ex terroristi erano stati arrestati nel 2021 ... Leggi su bergamonews (Di martedì 28 marzo 2023) La Corte di Cassazione francese ha confermato il “no”di 10 terroristi italiani che da anni si sono rifugiati Oltralpe, tra i quali anche il: una risposta che questa volta è definitiva, avversa alle richieste avanzate dall’Italia con l’appoggio del governo francese. “I motivi adottata dai magistrati, che rilevano del loro giudizio sovrano, sono sufficienti”: così è stato rigettato il ricorso del procuratore generale presso la Corte d’Appello di Parigi, Rémy Heitz, che si era opposto al noarrivato lo scorso 22 giugno dalla Chambre de l’Instructioncorte di Appello. Una decisione che chiude una storia lunga 40 anni. I dieci ex terroristi erano stati arrestati nel 2021 ...

