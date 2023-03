No all’estradizione per Manenti, Gori: “Profonda delusione”; Belotti: “Inaccettabile” (Di martedì 28 marzo 2023) “Profonda delusione per chi ancora confida nella giustizia”: così il sindaco di Bergamo Giorgio Gori ha commentato la notizia del no della Francia, questa volta definitivo, all’estradizione di Narciso Manenti, l’ex terrorista condannato all’ergastolo per l’omicidio del carabiniere Giuseppe Gurrieri, avvenuto in città nel marzo 1979. Nella giornata di martedì 28 marzo, infatti, la Corte di Cassazione francese ha confermato quanto già era stato deciso lo scorso 22 giugno dalla Chambre de l’Instruction della corte di Appello: i 10 ex terroristi rossi che da decenni hanno trovato riparo Oltralpe non saranno rispediti in Italia. “Oggi, dopo nove mesi, ancora un no all’estradizione, stavolta da parte della Cassazione – ha twittato il primo cittadino bergamasco -. Manenti ... Leggi su bergamonews (Di martedì 28 marzo 2023) “per chi ancora confida nella giustizia”: così il sindaco di Bergamo Giorgioha commentato la notizia del no della Francia, questa volta definitivo,di Narciso, l’ex terrorista condannato all’ergastolo per l’omicidio del carabiniere Giuseppe Gurrieri, avvenuto in città nel marzo 1979. Nella giornata di martedì 28 marzo, infatti, la Corte di Cassazione francese ha confermato quanto già era stato deciso lo scorso 22 giugno dalla Chambre de l’Instruction della corte di Appello: i 10 ex terroristi rossi che da decenni hanno trovato riparo Oltralpe non saranno rispediti in Italia. “Oggi, dopo nove mesi, ancora un no, stavolta da parte della Cassazione – ha twittato il primo cittadino bergamasco -....

