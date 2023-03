No all' estradizione degli ex Br in Italia | la sentenza della Cassazione smentisce Macron

(Di martedì 28 marzo 2023) La Francia dice no all'indi 10 ex brigatisti rossi. Il rifiuto è arrivato dalla. Per gli ex brigatisti, 8 uomini (fra i quali Giorgio Pietrostefani, condannato per l'...

L'ultimo atto è la conferma del precedente: nodegli ex brigatisti italiani che vivevano da decenni in Francia. Si chiude così, per sempre, una storia lunga quarant'anni. La decisione della corte di Cassazione di Parigi sugli ex ...La Cassazione transalpina ha confermato il rifiuto della Franciadei dieci terroristi rossi - ex Br compresi - degli anni di Piombo in Italia. Nessuna sorpresa: la Corte suprema francese ha respinto "tutti i ricorsi presentati dal Procuratore" ...Restano in Francia i 10 terroristi italiani coinvolti nell'operazione di due anni fa denominata " Ombre rosse ". La Cassazione francese ha confermato il rifiuto della Francial'ex militante di Lotta Continua Giorgio Pietrostefani , già condannato in Italia per essere stato tra i mandanti dell'omicidio del commissario Calabresi a Milano. Le domande di ...

Così Adriano Sabbadin, figlio di Lino, il macellaio ucciso nel 1997 in Veneto ad opera dei Proletari Armati di Cesare Battisti, commenta il rifiuto della Cassazione francese all'estradizione dei 10 ex ...Dalla Corte di Cassazione francese arriva il no all'estradizione in Italia dell'ex terrorista di Telgate Narciso Manenti e degli altri nove rifugiati in territorio francese da decenni. Ad annunciarlo ...