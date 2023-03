“No al cibo sintetico”: anche 4 agricoltori bergamaschi al flash mob davanti a Palazzo Chigi (Di martedì 28 marzo 2023) Roma. anche 4 giovani bergamaschi hanno partecipato al flash mob promosso dai Giovani agricoltori della Coldiretti che da tutta Italia sono scesi in piazza davanti a Palazzo Chigi per dire no al cibo sintetico, con un presidio lampo organizzato in occasione del Consiglio dei Ministri sul disegno di legge che vieta il commercio e la produzione in Italia di carne e altri alimenti ottenuti in laboratorio, proposto dal Ministro dell’agricoltura e della Sovranità alimentare Francesco Lollobrigida e dalla premier Giorgia Meloni per i quali è stato preparato un cesto di tipicità 100% Made in Italy. “No al cibo sintetico”, “Contro il cibo in provetta è meglio una vera porchetta”, “Difendiamo ... Leggi su bergamonews (Di martedì 28 marzo 2023) Roma.4 giovanihanno partecipato almob promosso dai Giovanidella Coldiretti che da tutta Italia sono scesi in piazzaper dire no al, con un presidio lampo organizzato in occasione del Consiglio dei Ministri sul disegno di legge che vieta il commercio e la produzione in Italia di carne e altri alimenti ottenuti in laboratorio, proposto dal Ministro dell’agricoltura e della Sovranità alimentare Francesco Lollobrigida e dalla premier Giorgia Meloni per i quali è stato preparato un cesto di tipicità 100% Made in Italy. “No al”, “Contro ilin provetta è meglio una vera porchetta”, “Difendiamo ...

