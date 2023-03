Nissan | Renord inaugura una nuova sede a Milano

(Di martedì 28 marzo 2023)- La concessionariala sua- Viale Certosa, 144 - in un distretto commerciale ad alta vocazione per il settore automobilistico.amplia così la ...

MILANO - La concessionaria Nissan Renord inaugura la sua nuova sede a Milano - Viale Certosa, 144 - in un distretto commerciale ad alta vocazione per il settore automobilistico. Renord amplia così la sua struttura commerciale

MILANO (ITALPRESS) – La concessionaria Nissan Renord inaugura la sua nuova sede a Milano – Viale Certosa, 144 – in un distretto commerciale ad alta vocazione per il settore automobilistico. Renord ...