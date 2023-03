Nirvana di Gabriele Salvatores, al via la StartUp di CG Entertainment per l’uscita del 4K (Di martedì 28 marzo 2023) Nirvana, il film di Gabriele Salvatores di genere fantascientifico del 1997 sta per approdare in home video, in un’edizione speciale curata da CG Entertainment. Si tratta di un box esclusivo contenente 2 dischi (il 4K Ultra HD e il blu-ray, per entrambi una prima volta), un esclusivo libro di 120 pagine ricco di fotografie e una serie di contenuti extra esclusivi tra cui interviste inedite e il documentario sulla realizzazione del film Nothing is real – Appunti sul Nirvana. Quest’edizione, che è possibile preordinare sul sito ufficiale di CG Entertainment, verrà realizzata attraverso l’operazione di crowdfunding StartUp! e solo al raggiungimento di 500 preordini entro il 24 aprile 2023. L’edizione sarà un’esclusiva numerata e limitata e, per ringraziare chiunque abbia ... Leggi su cinemaserietv (Di martedì 28 marzo 2023), il film didi genere fantascientifico del 1997 sta per approdare in home video, in un’edizione speciale curata da CG. Si tratta di un box esclusivo contenente 2 dischi (il 4K Ultra HD e il blu-ray, per entrambi una prima volta), un esclusivo libro di 120 pagine ricco di fotografie e una serie di contenuti extra esclusivi tra cui interviste inedite e il documentario sulla realizzazione del film Nothing is real – Appunti sul. Quest’edizione, che è possibile preordinare sul sito ufficiale di CG, verrà realizzata attraverso l’operazione di crowdfunding! e solo al raggiungimento di 500 preordini entro il 24 aprile 2023. L’edizione sarà un’esclusiva numerata e limitata e, per ringraziare chiunque abbia ...

