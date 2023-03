Nikita Pelizon in finale, lo staff interviene sul traguardo raggiunto: “Abbiamo vinto noi” (FOTO) (Di martedì 28 marzo 2023) Nikita Pelizon al Grande Fratello Vip 7 è in finale: lo staff della gieffina commenta questo traguardo raggiunto grazie ai fan Nikita Pelizon finalmente durante la semifinale è riuscita a conquistarsi un posto in finale. Puntata dopo puntata, l’amata Nikita si è scontrata con numerosi coinquilini al televoto. Ieri sera, durante un televoto flash con Onestini ed Alberto, Nikita è andata dritta in finale insieme agli altri finalisti. La finale della settima edizione del Grande Fratello Vip si terrà il prossimo lunedì 3 aprile. Leggi anche –> Le prime parole di Luca Onestini dopo il GFVip: l’esilarante TikTok Le parole dello staff… Sui ... Leggi su 361magazine (Di martedì 28 marzo 2023)al Grande Fratello Vip 7 è in: lodella gieffina commenta questograzie ai fanfinalmente durante la semiè riuscita a conquistarsi un posto in. Puntata dopo puntata, l’amatasi è scontrata con numerosi coinquilini al televoto. Ieri sera, durante un televoto flash con Onestini ed Alberto,è andata dritta ininsieme agli altri finalisti. Ladella settima edizione del Grande Fratello Vip si terrà il prossimo lunedì 3 aprile. Leggi anche –> Le prime parole di Luca Onestini dopo il GFVip: l’esilarante TikTok Le parole dello… Sui ...

