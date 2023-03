Nikita Pelizon è la concorrente più nominata nella storia del GF Vip (Di martedì 28 marzo 2023) Quinta finalista di questa edizione del GF Vip, Nikita Pelizon è la concorrente più nominata nella storia del reality (e non solo) L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di martedì 28 marzo 2023) Quinta finalista di questa edizione del GF Vip,è lapiùdel reality (e non solo) L'articolo proviene da Novella 2000.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Novella_2000 : Nikita conquista un doppio record al GF Vip (e supera Miriana Trevisan) #nikiters #gfvip - redazionerumors : [Trending now] Nella Casa del Gf Vip Nikita Pelizon ha scritto una lettera emozionante ad Antonella Fiordelisi, eli… - SimSimylive : RT @voigvoig: l'ossessione di nikita pelizon per oriana marzolli è una delle cose più inquietanti che abbia mai visto in un reality ?? #gfv… - Stefani66135695 : @Sabry_4678_ @GrandeFratello ma nikita non e la figlia del direttore ale di stefano non vince no la figlia del dire… - IvanaMilantoni : RT @Novella_2000: Nikita Pelizon riceve una sorpresa dalla sua famiglia, i Vipponi si alzano e vanno via #gfvip #nikiters -