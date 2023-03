Nikita Pelizon è in finale: la reazione glaciale dei vipponi (Di martedì 28 marzo 2023) Ieri Nikita Pelizon è diventata la quinta finalista del Grande Fratello Vip. I suoi compagni non la prendono bene: la reazione glaciale L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di martedì 28 marzo 2023) Ieriè diventata la quinta finalista del Grande Fratello Vip. I suoi compagni non la prendono bene: laL'articolo proviene da Novella 2000.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... graziellalella1 : RT @Novella_2000: Nikita Pelizon riceve una sorpresa dalla sua famiglia, i Vipponi si alzano e vanno via #gfvip #nikiters - br75962455 : RT @Novella_2000: Nikita Pelizon riceve una sorpresa dalla sua famiglia, i Vipponi si alzano e vanno via #gfvip #nikiters - GiovaMoli20 : RT @Novella_2000: Nikita Pelizon riceve una sorpresa dalla sua famiglia, i Vipponi si alzano e vanno via #gfvip #nikiters - PrinceSuoi : RT @Novella_2000: Nikita Pelizon riceve una sorpresa dalla sua famiglia, i Vipponi si alzano e vanno via #gfvip #nikiters - infoitcultura : Gf Vip, Edoardo Tavassi nella bufera: il gesto che indigna i fan di Nikita Pelizon -