Nikita in finale al GF Vip: la reazione di Micol, Giaele e Oriana dopo la diretta – VIDEO (Di martedì 28 marzo 2023) Nikita Pelizon è la quinta finalista ufficiale della settima edizione del Grande Fratello Vip. dopo la diretta della semifinale andata in onda su Canale 5, Micol Incorvaia, Giaele De Donà e Oriana Marzoli si sono interrogate sull’esito del televoto contro Luca Onestini. Micol, Giaele e Oriana commentano Nikita in finale al GF Vip Ed infatti... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 28 marzo 2023)Pelizon è la quinta finalista ufficiale della settima edizione del Grande Fratello Vip.ladella semiandata in onda su Canale 5,Incorvaia,De Donà eMarzoli si sono interrogate sull’esito del televoto contro Luca Onestini.commentanoinal GF Vip Ed infatti... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrandeFratello : I VIP in Casa vengono informati del reale esito del televoto... non solo Luca ha dovuto abbandonare la Casa, ma Nik… - vivailtrashhh : Nikita scrive un biglietto per i Nikiters: “Grazie Nikiters siete unici!”????? Che persona meravigliosa… Ci mancan… - GrandeFratello : Il televoto flash è ufficialmente aperto: scegli chi vuoi in Finale tra Alberto, Nikita e Onestini. #GFVIP - DanieleNikita : RT @Sara20036194: 'È una bella amicizia, spero continui.' George questa finale di Nikita è anche per te. ?????? #gfvip #ciupilan #nikiters… - AnnantoniaM : RT @teamsoleilsorge: “Nikiters siete unici, ora la finale” Nikita sei da proteggere...????? #gfvip #nikiters -