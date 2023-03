Niente Verissimo per Antonella e Donnamaria dopo il GF Vip? “Non sono stati chiamati per…” | il retroscena

(Di martedì 28 marzo 2023)interviste perFiordelisi e Edoardoil Grande Fratello? A quanto pare la coppia potrebbe non avere altri appuntamenti TV oltre il reality show.peril GF? “ospitate in tv per i Donnalisi… voci interne vicine alle varie redazioni fanno sapere che i... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

interviste per Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria dopo il Grande Fratello Vip A quanto pare la coppia potrebbe non avere altri appuntamenti TV oltre il reality show.per Antonella e Donnamaria dopo il GF Vip "ospitate in tv per i Donnalisi voci interne vicine alle varie redazioni fanno sapere che i due 'vipponi' non sono stati chiamati ...LA MALATTIA - Ospite di Silvia Toffanin nel salotto di, il popolare attore spiega come stia vivendo questo primo mese senza al suo fianco l'... tu non capisci più. Ti dico una cosa che ...Nella puntata di ieri pomeriggio, domenica 26 marzo, nel salotto di Silvia Toffanin a, è stato ospite Lino Banfi . Il noto attore, ad un mese dalla morte dell'amata moglie ...più" . A ...

Niente Verissimo per Antonella e Donnamaria dopo il GF Vip Il retroscena Blog Tivvù

"Niente ospitate in tv per Antonella ed Edoardo ... Questo spiegherebbe la mancata partecipazione di Fiordelisi alle ultime puntate di Verissimo, ma anche a quelle di altri programmi di Canale 5 che ...