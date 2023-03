Netflix: annunciata la serie La Vita che Volevi di Ivan Cotroneo (Di martedì 28 marzo 2023) Tramite comunicato stampa, Netflix ha annunciato di star sviluppando una nuova serie creata, scritta e diretta da Ivan Cotroneo, intitolata La Vita che Volevi Il catalogo di film e serie TV di Netflix continua ad espandersi ora dopo ora, tanto che è difficile, oramai, star dietro a tutte le novità in arrivo. Fra queste, nelle scorse ore, la compagnia ha annunciato anche La Vita che Volevi, una nuova serie prodotta da Banijay Studios Italy e che sarà esclusiva della piattaforma. Le riprese della nuova produzione in sei episodi sono appena iniziate e si svolgeranno tra Legge, il Salento e Napoli (e dopo la chiusura di Mare Fuori Stagione 3 ci voleva, quasi). La serie, creata e ... Leggi su tuttotek (Di martedì 28 marzo 2023) Tramite comunicato stampa,ha annunciato di star sviluppando una nuovacreata, scritta e diretta da, intitolata LacheIl catalogo di film eTV dicontinua ad espandersi ora dopo ora, tanto che è difficile, oramai, star dietro a tutte le novità in arrivo. Fra queste, nelle scorse ore, la compagnia ha annunciato anche Lache, una nuovaprodotta da Banijay Studios Italy e che sarà esclusiva della piattaforma. Le riprese della nuova produzione in sei episodi sono appena iniziate e si svolgeranno tra Legge, il Salento e Napoli (e dopo la chiusura di Mare Fuori Stagione 3 ci voleva, quasi). La, creata e ...

