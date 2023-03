(Di martedì 28 marzo 2023) Il premier israeliano Benjaminalla fine ha annunciato il congelamentofino alla prossima sessioneKnesset dopo la Pasqua ebraica, in nome«responsabilità nazionale» e per evitare «una guerra civile». Ma la legge resta sul tavolo, invitando al dialogo l’opposizione per «gli aggiustamenti» necessari. La decisione è arrivata dopo un’altra giornata di proteste, in seguito all’accordo con Itamar Ben Gvir, leader del partito di estrema destra Potenza ebraica. Dopo l’annunciosospensione, il sindacato dei lavoratori ha revocato lo sciopero che ieri aveva bloccato voli e trasporti in tutto il Paese. I sostenitori...

Benyaminla riforma della giustizia fino alla prossima sessione della Knesset dopo la Pasqua ebraica in nome della "responsabilità nazionale" e per evitare "una guerra civile". Al tempo ...BenyaminDopo aver ricordato l'episodio biblico delle due mamme che rivendicano davanti Re Salomone il figlio e la scelta di una di loro che non vuole fare a pezzi il piccolo,ha detto che "non ...

Netanyahu posticipa la riforma della giustizia dopo la protesta in Israele

