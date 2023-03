Neonato nigeriano morto, la madre confessa: “Circonciso in casa”. Fermate due connazionali (Di martedì 28 marzo 2023) Roma, 28 mar — Arriva la conferma: il Neonato nigeriano arrivato morto al Policlinico di Tor Vergata lo scorso 24 marzo è stato ucciso da una circoncisione rituale praticata in casa con mezzi di fortuna. Neonato nigeriano, la madre confessa: l’ho fatto circoncidere La madre del piccolo ha confessato, ammettendo di averlo fatto circoncidere in casa, a Colonna, nei Castelli Romani, da personale non qualificato. Ma qualcosa era andato storto dopo la procedura. Dai genitali del piccolo sgorgava una quantità preoccupante di sangue. Non riuscendo a bloccare l’emorragia, aveva poi chiamato il numero unico di emergenza. Scesa in strada con il Neonato in braccio, aveva attirato l’attenzione di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 28 marzo 2023) Roma, 28 mar — Arriva la conferma: ilarrivatoal Policlinico di Tor Vergata lo scorso 24 marzo è stato ucciso da una circoncisione rituale praticata incon mezzi di fortuna., la: l’ho fatto circoncidere Ladel piccolo hato, ammettendo di averlo fatto circoncidere in, a Colonna, nei Castelli Romani, da personale non qualificato. Ma qualcosa era andato storto dopo la procedura. Dai genitali del piccolo sgorgava una quantità preoccupante di sangue. Non riuscendo a bloccare l’emorragia, aveva poi chiamato il numero unico di emergenza. Scesa in strada con ilin braccio, aveva attirato l’attenzione di ...

